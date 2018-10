Mijlpaal lonkt voor Luuk de Jong en Mark van Bommel tegen FC Emmen

Profeet van de week Aad de Mos voorspelt: ‘TOP Oss - FC Den Bosch wordt een kraker’

19 oktober Elke week voorspelt een andere speler in dienst van een Brabantse club de wedstrijden van het weekend. Deze week is het geen speler maar is het de beurt aan niemand minder dan Aad de Mos, oud-trainer van onder andere PSV.