Miljoenendeal PSV: groep topbedrijven gaat shirt sponsoren

Zo wordt bijvoorbeeld nergens anders dan in de Brainport-regio bepaald hoe snel de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van mobiele telefonie gaan. Het is maar een klein onderdeel van de boodschap, die via PSV uitgedragen kan worden. De bedrijven versterken door de ondersteuning van topvoetbal ook het vestigingsklimaat, waardoor talentvolle medewerkers uit binnen- en buitenland er bijvoorbeeld eerder voor kiezen om zich in of rondom Eindhoven te vestigen.



PSV kan met de sponsorovereenkomst een grote vis vangen, waarbij dus opnieuw sprake is van betrokkenheid van meerdere partijen in Zuidoost-Brabant. In 2016 kwam via een partnerfonds al 30 miljoen euro (in de vorm van een lening) ter beschikking van de club om strategische investeringen te kunnen financieren. Dat geld is bijvoorbeeld gestoken in de verbouwing van trainingscomplex De Herdgang, die nu in volle gang is. De miljoenen werd door Philips, VDL, ASML, Brand Loyalty en De Mandemakers Groep tegen een rente van 1,5% per jaar geleend aan PSV. Nu staat de club op het punt om een nieuwe slag te slaan.