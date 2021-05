Minuten en/of miljoenen: PSV kan op een kruispunt komen met Noni Madueke

PS­V-trai­ner Roger Schmidt weer op de radar bij Duitse club

21 april Na Eintracht Frankfurt is nu ook Hertha BSC gecharmeerd van de diensten van PSV-trainer Roger Schmidt. Dat schrijft het Duitse magazine Bild, dat zelfs stelt dat toekomstig manager Fredi Bobic in juni gesprekken met hem heeft. Hertha beleeft een moeilijk seizoen in de Bundesliga en staat op dit moment zelfs op een plaats die Bundesliga-voetbal in 2021-2022 onzeker maakt.