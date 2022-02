Misschien trekt Ruud van Nistelrooy over een paar jaar een stel grijze haren uit zijn hoofd, maar geloofwaardig is hij wel

Ogenschijnlijk had ‘RvN’ een kans voor open doel om na dit seizoen op de PSV-trein te springen, maar hij laat zich niet gek maken door zijn eigen fantasie. Dat hij toch even twijfelde? Geef hem eens ongelijk. Voor hem is het dé baan, zijn toekomstdroom. Zeg maar de pot met goud aan het einde van de regenboog. Daar de beheerder van worden, is volgens Van Nistelrooy alleen iets waard als je er op een verantwoorde manier mee om kunt gaan. Het vergt levenservaring, kennis en vlieguren als trainer op een lager niveau. Wie daar regelmatig tegenslagen overwon en euforie weer zag uitdoven, is een gelouterd mens.