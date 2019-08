Mitroglou was al officieel PSV’er en nu ook officieus: ‘Men heeft hier het beste met je voor’

recordtransfer PSV-fans zullen ‘Chucky’ vooral herinneren om zijn snelheid en totale overgave voor de goal

23 augustus De kogel is eindelijk door de kerk: Hirving Lozano vertrekt naar Napoli. Zijn laatste halfjaar in Eindhoven was zeker niet het beste uit zijn carrière, maar toch zullen de PSV-supporters ‘Chucky’ voornamelijk herinneren om zijn snelheid, knappe acties en mooie goals. Een overzicht van zijn twee jaar in Eindhoven.