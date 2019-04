‘Murmelaar’ Ten Hag kan zich kronen tot veelwinnaar

PSV'er Malen scoort ook tegen Willem II: ‘Er zat wel een beetje fortuin bij’

25 april Donyell Malen stond voor de tweede keer op rij in de basis bij PSV en scoorde ook tegen Willem II (0-3) weer. De simpele zege houdt PSV in de race om de titel. ,,We houden er vertrouwen in", aldus Malen voor de camera van FOX Sports.