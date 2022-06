Na een eerste uittocht hoopt PSV nu ook op een intocht

PSV wil ervaren voetbalman Wil Boessen (58) inlijven voor belangrij­ke functie

PSV heeft een van de meest ervaren trainers in het betaald voetbal op het oog om in de jeugdopleiding een belangrijke rol te gaan vervullen. Bij de Eindhovense club is Wil Boessen in beeld voor een functie als assistent van Jong PSV en om routine toe te voegen aan het trainersgilde op PSV Campus De Herdgang.

