Na het optrekken van de stofwolken is PSV de gewenste spits rijker en zijn er een paar onvoorziene overblijvers

Gakpo denkt dat hij nog genoeg progressie kan maken: ‘Het gaat goed en ik moet hard blijven werken’

29 augustus Cody Gakpo was aan het begin van dit seizoen even zoekende bij PSV, maar is inmiddels in topvorm en neemt zijn ploeg als het moet bij de hand. Samen met André Ramalho was hij zaterdagavond de uitblinker bij PSV-FC Groningen.