Nick Viergever meldt zich bij PSV, dat afsluit en 27 juni weer opstart

De verdediger werkte een aantal oefeningen af en keert terug van een blessure. Naar verwachting is hij eind juni volledig fit, als PSV weer opnieuw begint. PSV sloot vandaag de trainingen voor seizoen 2017/2018 af. De club start op woensdag 27 juni weer met trainen in groepsverband en begint dan aan het nieuwe voetbaljaar 2018/2019. Een seizoen waarin PSV pas voor het eerst op 4 augustus in actie komt.