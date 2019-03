Nick Viergever ziet nog veel verkeerd gaan bij PSV: ‘De flair is er even niet’

Bij PSV stond in de wedstrijd tegen de hekkensluiter lange tijd slechts één goal op het scorebord. ,,Dan breng je het geloof bij NAC. We hadden de wedstrijd eerder dood moeten maken. We hebben verzuimd er 4-0 of 5-0 van te maken en daarin moeten we heel kritisch naar onszelf kijken.”

Viergever ziet ondanks dat ook de positieve punten. ,,We pakken drie punten en houden weer de 0. Iedereen wil ook heel graag, maar er gaan simpele dingen fout. We zitten nu in een fase dat de goals niet zo makkelijk vallen, de flair is er even niet. Maar iedereen heeft zijn stinkende best gedaan en de verdedigende taken werden uitstekend ingevuld. Daaraan kunnen we ons als team vasthouden.”