Nieuw jeugdcomplex klaar: PSV is geen koopclub meer

Ernest Faber was een jochie van twaalf toen hij in 1983 vanuit het Eindhovense DBS de overstap maakte naar de jeugdopleiding van PSV. Nu is de 47-jarige oud-prof de baas op ‘PSV Campus De Herdgang’, zoals de kweekvijver van de Eindhovenaren tegenwoordig officieel heet. Vergeleken met ruim 35 jaar geleden is volgens hem geen sprake van een wereld, maar een universum van verschil. ,,In mijn ogen praten we nu over een voetbaluniversiteit vol talent, kennis en kunde, vergeleken met een kleuterschool vol goede bedoelingen destijds. Het doel was toen en nu ontwikkeling, maar de manier waarop is totaal anders”, zegt de voormalig PSV-verdediger in de kantine van het voor meer dan tien miljoen euro verbouwde complex. ,,Ik kom uit de tijd dat we met de jeugdelftallen op Tegenbosch trainden en De Herdgang nog niet eens bestond. Mijn ouders betaalden mijn shirtjes en broekjes en het aantal mensen dat binnen de opleiding werkte, was op de vingers van een hand te tellen.”