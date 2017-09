Nieuwe kans lonkt bij PSV voor Luuk de Jong

Luuk de Jong kan in Eindhoven tegen Feyenoord terugkeren in de spits als de tuchtcommissie van de KNVB vrijdag besluit om Hirving Lozano te schorsen. PSV moet daarmee nadrukkelijk rekening houden, bleek uit het - inmiddels verworpen - schikkingsvoorstel (twee duels 'brommen') van gisteren. Daarnaast loopt ook naar Jürgen Locadia een vooronderzoek wegens vermeend spugen.

Operationeel PSV-directeur en tevens jurist Peter Fossen rijdt overmorgen richting de KNVB-burelen in Zeist om de arbiters wat betreft Lozano nog op andere gedachten dan de aanklager te brengen. PSV neemt daarmee het risico dat de straf van de tuchtcommissie zwaarder uitvalt dan het schikkingsvoorstel op de koop toe. Bij Feyenoord-thuis en Putten-uit zou Lozano moeten toekijken. Vinden de arbiters de charge van de Mexicaan nog een extra duel uitsluiting waard, dan moet hij ook in het uitduel in De Galgenwaard bij FC Utrecht-uit op de tribune plaatsnemen. PSV gaat echter voor vrijspraak en wil hem zondag tegen Feyenoord in de gelederen hebben.

Een topper waarin verliezen voor PSV geen optie is, omdat iedereen op zijn klompen aanvoelt dat de rapen dan gaar zijn. De club hoopt dat een soortgelijke sfeer ontstaat als in april, toen in Eindhoven Ajax in een prestige-duel werd bedwongen. Dat uitgerekend De Jong PSV weer uit het slop moet trekken, is voor hemzelf geen groot issue, maar hij wil dolgraag afrekenen met een nare periode. Een halfjaar verstoken blijven van goals (in 796 wedstrijdminuten, inclusief oefenduels) is voor elke spits een martelgang. Cocu heeft weinig andere keus dan de kopsterke kapstok van weleer weer op het schild te hijsen, tenzij hij meent dat Gastón Pereiro op links voorin beter naast Jürgen Locadia (als hij geen schorsing krijgt, red.) kan staan. Die kans lijkt niet groot, gezien het geschuif met de Uruguyaan. Ondanks drie zeges achtereen met Pereiro op '10', vond Cocu het beter om zijn elftal zondag aan Heerenveen aan te passen. De Zuid-Amerikaan zou ook vermoeid zijn geweest na de interlandperiode.

Keihard werken

De Jong ziet het deze week wel. Locadia misschien weer naar links en hij in de punt zondag? ,,Ik moet net als ieder ander keihard werken op de training om de trainer te overtuigen en dat ga ik ook doen", sprak hij zondag na het pijnlijke verlies van PSV in Heerenveen. Gepasseerd, basisspeler, verguisd, bejubeld, transfer of geen transfer? Het maakt hem naar eigen zeggen op het veld allemaal niet uit. ,,Daar gaat de knop altijd om", bezweert hij. Wel was het arbeidzame leven twee jaar geleden aangenamer dan nu. ,,Voetbal is onder alle omstandigheden mijn werk en ik haat verliezen. Elke speler die niet in de basis staat, hoort zich op de bank te verbijten en dat is in mijn geval niet anders."

Symbool