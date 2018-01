Nieuwe metamorfose in aantocht, maar voor PSV wacht eerst de kampioensrace

Buiten Europa overwinteren? Voor PSV was het alweer een half decennium geleden. Na het ‘jetlag-trainingskamp’ in Bangkok van 2013 volgde voor de club kortstondig veel sportieve ellende en van de zakelijke plannen van toen werd zelden of nooit meer iets vernomen.

De toenmalige clubleiding hoopte in Azië nog jarenlang veel geld op te halen en vanuit de directiekamer werden vergezichten geschilderd over misschien wel een nieuw Philips Stadion in de verre toekomst. Oscar Hiljemark hoopte de nieuwe leider van PSV te worden en Zakaria Bakkali zou het bij PSV gaan maken.

Eeuw

Andere tijden, die in 2018 alweer een eeuw geleden lijken en nog eens vijf jaar verder (in 2023) ongetwijfeld al 200 jaar achter ons lijken te liggen. PSV is nu vooral content dat het eigen trainingskamp grotendeels betaald is door de organisatie van de Florida Cup en er zijn geen plannen voor een verhuizing in de stad. De sportieve leider van de ploeg is al drie keer op rij gehuurd van Chelsea en over het pijnlijke vertrek van Zakaria Bakkali heeft niemand het nog. Na drie goals in zijn eerste eredivisieduel (tegen NEC) scoorde hij de vijf jaar daarop net zo vaak in alle duels in de nationale competities waarin hij speelde. Cody Gakpo, Donyell Malen, Mauro Júnior en Armando Obispo zijn nu de nieuwe 18-jarige beloften voor de toekomst.

Kruimel

Na vier keer Spanje ging de ploeg met een trip naar Florida nu weer voor een intercontinentale reis in januari, een maand waarin PSV de afgelopen jaren geen kruimel liet liggen. Sterk starten na de winterstop was er in 2014 nog niet bij, maar PSV wist toen via een aardige reeks na een donkere herfst wel Europees voetbal af te dwingen. De twee jaren daarop vormden topprestaties in de wintermaanden de basis voor evenveel kampioenschappen en vorig jaar won PSV tot eind februari waar het wilde, maar deden Ajax en Feyenoord te lang hetzelfde. De titel was al uit zicht en dus eindigde 2017 zonder prijs.

Bezettingsgraad

Terug naar de actualiteit, waarin PSV de Verenigde Staten aandeed. In het land wordt in alles groot gedacht, maar voetbal is nou eenmaal een marginale sport in het land van president Donald Trump. PSV speelde in het centrum van Orlando tegen het Braziliaanse Corinthians en had met Hirving ‘Chucky’ Lozano een aardige publiekstrekker aan boord. Ongeveer 6.000 mensen zagen hem en zijn ploeggenoten zonder verdiende beloning domineren tegen de Zuid-Amerikanen. PSV vergat in het nog niet voor een kwart gevulde Orlando City Stadium te lang te scoren, na een veldoverwicht en een aardige set kansen. Twee dagen later was team-Cocu in het oostelijker gelegen Spectrum Stadium ook beter dan het eveneens Braziliaanse Fluminense. Liefst 40.000 mensen hadden de wedstrijd in het stadion kunnen zien, maar de bezettingsgraad was ongeveer drie procent. De tientallen miljoenen mensen die het duel op tv volgden, zagen hoe PSV nu in de slotfase een voorsprong weggaf.

Hirving Lozano poseert met een supporter.

Organisatie

Op een golfkarretje eindigde daarna voor trainer Phillip Cocu en zijn ploeg het trainingskamp van PSV. De organisatie had hem en spits Sam Lammers met dit curieuze vehikel naar een perszaal gereden, waarin Cocu in alle rust antwoord gaf aan de Spaans-, Amerikaans- en Nederlandstalige belangstellenden . ,,Dit was gewoon een Sam Lammers-goal”, zei hij in reactie op vragen waar de prachtige treffer van de jonge PSV-spits hem aan deed denken. De coach nam deze week uitgebreid de tijd voor de Nederlandse media en oogde vrijwel continu opgetogen en ‘in control’. Bij een partijtje voetvolley met spelers en technische staf kwam de speler in de trainer nog even boven en moest er natuurlijk gewonnen worden. Dat was buiten het team van uitblinker Daniel Schwaab gerekend, die het voetjevrijen met de bal beheerst als een ware grootmeester. De oudste speler van PSV heeft bij de achterban de nodige scepsis moeten overwinnen, maar was in de eerste seizoenshelft toch echt een van de dragende krachten in Eindhoven. Met een serie uitstekende lange ballen had hij opbouwend een prima bijdrage in de wedstrijd tegen Corinthians. Daar stond wel een verdedigende misser tegenover bij de goal van de Brazilianen, waar Schwaab niet kon ingrijpen.

Diesel

De Duitse diesel heeft zich bij PSV in het elftal gespeeld ten koste van Derrick Luckassen, die volgend jaar de stap naar de basis zal moeten zetten. Dat geldt voor wel meer PSV’ers die nu nog regelmatig op de bank zitten. Kijk niet gek op als volgend seizoen misschien wel zes of zeven van de huidige basisspelers vertrokken zijn en tegen die tijd Bart Ramselaar, Maxi Romero, Pablo Rosario en misschien ook wel Donyell Malen, Eloy Room, Albert Gudmundsson of Armando Obispo - al dan niet tijdelijk - doorstoten naar een basisplek. Een metamorfose die door de komende kampioensrace nog niet direct aan de oppervlakte komt, maar op de achtergrond wel degelijk een rol speelt in de beleidsvorming in Eindhoven. Dit PSV is gebouwd op een ploeg die grotendeels aan het einde van een sportieve cyclus is: Zoet, Arias, Isimat, Van Ginkel, Pereiro, De Jong, Locadia, Lozano en heel misschien zelfs wel Brenet of Bergwijn: PSV zou ze na het seizoen misschien wel allemaal uit kunnen zwaaien. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de leiding met zo’n mega-uittocht akkoord gaat, maar op alle genoemde spelers kunnen aantrekkelijke biedingen komen. Voor de gehuurde Van Ginkel geldt dan uiteraard dat het bod bij Chelsea zal binnenkomen.

Talentenarsenaal

Obispo is de witte raaf binnen een defensief niet al te indrukwekkend talentenarsenaal. Voorin loopt er bij PSV genoeg potentieel om twee complete aanvallen van een sterke beloftenploeg te vullen, maar verdedigers opleiden gaat (uitzonderingen daargelaten) in Eindhoven niet met het grootste gemak. Het blijft een punt van aandacht voor de jeugdopleiding, hoewel de ontwikkeling van jonge spelers onvoorspelbaar is en soms tegenvalt. De talenten van nu stromen de komende week weer (gedeeltelijk) in bij Jong PSV en kunnen zichzelf daar laten zien. De basisspelers van PSV moeten in de komende uitwedstrijden de trainingsarbeid in Florida zien te vertalen naar nieuwe zeges en hopen dat Ajax en Feyenoord elkaar volgende week pijn gaan doen.

