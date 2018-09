Nieuwe PSV-namen moeten presteren onder andere wetten

Momenteel schittert hij bij Olympique Lyon en is Memphis Depay (24) bij Oranje het mannetje. Zeven jaar geleden debuteerde de vedette van nu samen met de momenteel in de Premier League actieve Jürgen Locadia (24) voor PSV als profvoetballer, in de eerste ronde van het bekertoernooi. Bij de amateurs van VVSB wachte PSV toen een soortgelijke opdracht als vanavond in Maassluis. De club werkt nabij de tuinderskassen in het Westland de negende officiële ontmoeting tegen niet-broodvoetballers in dit decennium af.