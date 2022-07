Noni Madueke over Luuk de Jong: ‘Hij geeft PSV een extra wapen’

Madueke speelt komend seizoen in de aanval naast Luuk de Jong in plaats van Eran Zahavi. Hij zag de nieuwe spits zaterdagavond scoren uit een voorzet van Xavi Simons. ,,Hij hoeft niet per se voorzetten te hebben”, zei Madueke over zijn spel. ,,Luuk is een speler die ook de bal in de voet kan krijgen. Maar natuurlijk geeft hij PSV een extra wapen vanaf de zijkant. Dat gaan we zeker proberen te benutten.”

Niet klagen

Madueke is na een seizoen met het nodige blessureleed fit en bouwt op naar negentig minuten wedstrijdhardheid. ,,Het is belangrijk om die stap deze weken zetten. Ik mag niet klagen, want het gaat goed in de voorbereiding. Er zijn nog steeds mogelijkheden om me verder te ontwikkelen. Ik ben twintig en heb nog steeds de kans om aan veel dingen te werken. Het was top om tegen een tegenstander als Villarreal te spelen, want dit is het niveau waar we heen willen. Volgende week hebben we nog nieuwe testen.”



PSV speelt dinsdag thuis tegen FC Eindhoven en komende zaterdag tegen Real Betis.