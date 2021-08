Noni Madueke wil scoren én betrouwbaar zijn bij PSV: ‘Verdedigen doe je nooit met z'n tienen’

VideoBij PSV is aanvaller Noni Madueke uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij scoorde vijf keer in zijn eerste zes officiële duels van deze voetbaljaargang en was ook zaterdag in Almelo weer beslissend, bij een 2-0 zege van zijn ploeg. Madueke gooide na rust het duel in het slot met een bekeken treffer.

Hij was een van de weinige spelers die zijn basisplek behield, omdat trainer Roger Schmidt vond dat er veel gewisseld moest worden.

,,Zelf vraag ik nooit om rust”, grapte hij. ,,Ik voel het volledige vertrouwen van de coach en dat heb ik ook in hem. Uiteindelijk was een aantal wissels ook heel verklaarbaar. Olivier(Boscagli, red.) is nu vader geworden en moet daarvan genieten. Hij stuurde ons voor de wedstrijd nog een bericht en wenste ons succes. Philipp (Max, red.) had een kleine blessure en Marco (Van Ginkel, red.) speelt niet op kunstgras.”

Phillipp Mwene, Armindo Bruma en Noni Madueke vieren de goal van Bruma tegen Heracles.

Verse krachten

Trainer Roger Schmidt vond dat PSV wat verse krachten kon gebruiken en wisselde ook keeper Joël Drommel. Madueke vond het allemaal niet zo gek. ,,We hebben bijvoorbeeld twee goede goalies en kunnen ook Yvon (Mvogo, red.) niet zomaar vergeten”, gaf hij aan.

Een van de individuele doelen van Madueke is om naast zijn offensieve cijfers ook belangrijk te zijn voor het team. Hij is meer gaan meeverdedigen bijvoorbeeld. ,,Ik moet mijn ploeggenoten helpen. Altijd. Als ik zie dat Jordan (Teze, red.) het lastig heeft in een twee tegen een-situatie moet ik erbij zijn. Er is nog heel veel te verbeteren en het defensieve werk heb ik meer toegevoegd aan mijn spel. Ik moet compleet betrouwbaar zijn voor mijn team en verdedigend actief zijn. Dat kunnen we nooit met tien man doen.”

Noni Madueke viert feest met de fans van PSV na de 0-2 zege bij Heracles.

Benfica-uit, grootste duel uit z'n carrière

De 19-jarige aanvaller speelt komende week de tot nu toe belangrijkste pot in zijn carrière, uit bij Benfica. Hij wil zich daar met PSV gaan plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. ,,Ja, dit is de grootste wedstrijd uit mijn loopbaan. Als je daarvoor niet bent, gaat er iets niet helemaal goed”, zei hij met een lach. ,,Ik ga nu net als de anderen heerlijk uitrusten en proberen om daar super te zijn. Ik voel me ontspannen en alles gaat goed bij PSV. Dit momentum moeten we vasthouden. Ik denk dat we in dit systeem ook allemaal goed tot ons recht komen. Zelf kan ik vanaf de buitenkant naar binnen trekken en proberen gevaarlijk te zijn.”

Binnen PSV houden zijn ploeggenoten hem en elkaar scherp, bevestigt Madueke. ,,We eisen heel hoge standaarden van elkaar. Als er iets fout gaat, zijn we kritisch en daarna gaan we door. Die scherpt hoort bij een goede ploeg. Mario Götze speelt daarin een belangrijke rol. Hij is een leider op het veld, door de manier waarop hij speelt. Ik ben blij dat hij zich dit seizoen zo comfortabel voelt.”

Dat deed Madueke zaterdag ook. Na zijn goal knielde hij en dankte hij God. ,,Voor mij is dat heel belangrijk. Er kwam veel emotie los toen ik scoorde, omdat het zo'n lastige wedstrijd was. Ik ben ook blij voor Bruma, die een goede goal maakte. Als ik zie wat hij op trainingen laat zien, en ik werk elke dag met hem, dan is hij gewoon een hele goede speler voor onze ploeg. Hij gaat dit seizoen nog vaker laten zien wat hij allemaal kan.”

Armindo Bruma maakte de eerste goal voor PSV.