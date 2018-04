O Goleiro Grande: 'Met de platte kar door Eindhoven, dat zal ik nooit vergeten'

nabeschouwing PSV pakt glansrijk de titel na grote zege op Ajax

15 april De vlag kan uit in Eindhoven: PSV is landskampioen. De ploeg van Phillip Cocu schudde de laatste concurrent Ajax in eigen huis af en is niet meer in te halen. PSV heeft inmiddels 80 punten en kan de komende drie duels zelfs nog het clubrecord uit seizoen 2014-2015 verbreken. Dat staat nu op 88 punten en kan op 89 worden gebracht, bij drie overwinningen. PSV won zondagmiddag met 3-0 van Ajax.