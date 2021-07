Olivier Boscagli richt zich met nieuw contract op het hart van de defensie bij PSV: “Nee zeggen, was geen optie”

PSV strijkt laatste plooien in Pröp­per-trans­fer glad

23 juni De transfer van Davy Pröpper is op een haar na kogeltje rond. Er is een akkoord tussen PSV en zijn vorige club Brighton & Hove Albion. PSV en Pröpper zijn persoonlijk akkoord en hij is ook al medisch goedgekeurd. Als al het papierwerk is afgerond, kan Pröpper deze week worden gepresenteerd.