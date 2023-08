Ontlading, spanning en goals: geniet met deze foto's na van de gedenkwaardige PSV-avond

met samenvatting PSV kan Champions Lea­gue-klus in eigen huis klaren na moeizame avond in Schotland

PSV bracht zichzelf dinsdagavond onnodig in de problemen tegen Rangers FC, maar wist de schade te beperken: het eerste duel in de laatste kwalificatieronde van de Champions League eindigde in 2-2. Net als vorig seizoen. De ploeg van Peter Bosz kan het volgende week in eigen huis alsnog afmaken.