Ook Cocu stijgt naar de eerste plek

Cocu is momenteel de coach met het hoogste winstpercentage ooit in de eredivisie van alle trainers die minimaal 75 eredivisieduels op de bank zaten. Dat waren 160 coaches. In ruim zestig jaar competitievoetbal is naast Cocu niet een van die ervaren oefenmeesters erin geslaagd 73,2% of meer van alle gespeelde duels te winnen, becijferden de statistici van Opta. Ook als het gaat om het gemiddeld aantal punten per wedstrijd scoort Cocu zeer hoog. Hij hoeft alleen Hiddink (250 duels / 2,36 punt gemiddeld per duel) voor zich te dulden. Wint PSV vanaf nu nog vier keer, dan heeft Cocu ook Hiddink gepasseerd. Bij de cijfers is de interim-periode van Cocu bij PSV in seizoen 2011-2012 gewoon meegeteld. Hij verving toen negen duels voor het einde van de competitie de ontslagen Fred Rutten en maakte het seizoen daarop nog een jaar plaats voor Dick Advocaat.