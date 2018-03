Ook zonder voetbal breekt PSV records, met rondleidingen bijvoorbeeld

Maar liefst 800 bezoekers boekten de stadion tour. Acht gidsen leidden de voetballiefhebbers rond. "We hebben ze zelfs van hun pensioen terug moeten halen, anders kregen we het niet gedraaid", zegt manager merchandising & licensing Arne van Breugel. "We hebben clubs in de regio benaderd omdat er dit paasweekend veel internationale voetbaltoernooien plaatsvinden. Dat bleek aan te slaan want onder de ruim 800 bezoekers zitten veel elftallen uit Engeland, Ierland en Denemarken."

Volledig scherm Stadiongids Wim Dorr vertelt in de PSV-kleedkamer de ene anekdote na de andere. © Jean Pierre Reijnen

Bubbelbad

Waar het bubbelbad in de kleedkamer is gebleven, vraagt een van de bezoekers zich af. Gids Wim Dorr grinnikt even. "Dat is negen jaar geleden al verdwenen. Het werd uiteindelijk alleen nog gebruikt om de trainer er na een kampioenschap in te gooien. De spelers hebben nu twaalf douches tot hun beschikking. Op de Herdgang hebben ze er nog wel een." En zo vuurt Dorr, die tevens stadswandelingen door de Eindhovense binnenstad en Strijp S begeleidt, het ene feitje na het andere af. Over het tribunestoeltje van meneer Frits dat uit respect al twaalf jaar leeg is en de ronde vorm van de kleedkamer, waar trainer Guus Hiddink op aan had gedrongen. "Dan kan niemand zich verstoppen." Het verschil met de kleedkamer van de bezoekers is overduidelijk. Die is somber, kil en vierkant. En er ligt een klein, gemeen opstapje bij binnenkomst. "Dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien", zegt hij met een knipoog.

Willy van der Kerkhof

Willy van de Kerkhof stapt uit de lift en groet vriendelijk de groep Duitsers die Dorr onder zijn hoede heeft. Er gaat bij de veelal jonge bezoekers geen belletje rinkelen, pas als ze zijn foto in de eregalerij van internationals passeren, valt het kwartje.

Om deze dag opstoppingen te voorkomen bij bijvoorbeeld de kleedkamers, waren er alternatieve routes voor de rondleidingen ingepland. Hoewel er sommige groepen te laat zijn door vertragingen met de ferry of de bus, loopt de dag als een geoliede machine. Ook gids Saskia van Strien neemt deze dag verschillende rondleidingen voor haar rekening, beginnend met spelers van Dewsbury FC uit Engeland. Ze was er al bij toen in 1989 de eerste officiële stadiontour werd gegeven. "Twee jaar terug ben ik met 'pensioen' gegaan. Maar voor vandaag keer ik weer even terug. Zoveel bezoekers op een dag heb ik in 26 jaar nog nooit meegemaakt. Het zal wel door het naderende kampioenschap komen. Of mag ik dat niet zeggen?"

Volledig scherm EINDHOVEN - Rondleidingen in het Philips stadion zijn hot. © Jean Pierre Reijnen

