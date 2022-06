Op deze hoeveelheid verkochte shirts rekent PSV, dat ‘geblokt’ op zoek gaat naar nieuwe successen

PSV blijft vol inzetten op Brazili­aans talent Savinho, die zelf graag naar Eindhoven wil

PSV is nog altijd volle bak bezig om de 18-jarige Braziliaan Savinho in te lijven. Berichten in Brazilië dat zijn komst op huurbasis naar Eindhoven al kogeltje rond is, worden vanuit het Philips Stadion nog niet bevestigd. Wel is duidelijk dat PSV zijn transfer op korte termijn wil afronden en zich gesterkt voelt door de wens van de speler, die volgens goed geïnformeerde Braziliaanse bronnen graag naar Eindhoven wil.

