Oud-voorzitters vinden nieuwe stap voor Dumfries logisch: ‘Het was een jongen die je zo in de kost zou nemen’

PSV dankzij zege van Ajax stuk dichter bij Champions Lea­gue-plan­nen voor komend seizoen

25 april PSV is in speelronde 30 een stuk dichter bij plaatsing voor de voorrondes van de Champions League voor het volgende seizoen gekomen. De Eindhovenaren profiteerden zondag van de 2-0 zege van Ajax op AZ. Als PSV uit de laatste vier wedstrijden van dit seizoen negen punten pakt, is de ploeg normaal gesproken zeker van plek twee. Dat is zo omdat PSV een fors beter doelsaldo (negen goals meer) heeft dan AZ.