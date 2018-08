Over Santiago Arias wordt bij PSV nog lang met respect gesproken

Een jonge Colombiaanse rechtsback, die voetbalde bij Sporting Lissabon B. Bijna niemand in Eindhoven had ooit gehoord van de man die daarna elke transferperiode weer in het geruchtencircuit rond PSV opdook. Tig kooppogingen en twee jaar later stond Arias voor het eerst bij PSV op het trainingsveld, tijdens een trainingskamp in het Duitse Barsinghausen.

Eretitel

De start was na die oefencampagne in 2013 niet best, maar wat richtte de inmiddels 26-jarige routinier zich uitstekend op. In vijf jaar bij PSV groeide Arias volgens dataleverancier Opta in voetbalseizoen 2017-2018 zelfs uit tot de beste speler van de eredivisie. Over zo'n eretitel valt wellicht enigszins te twisten, maar Arias is afgelopen week zeker als een grote meneer vertrokken uit Eindhoven. Atlético Madrid is de komende jaren verzekerd van zijn diensten. De club die hij het met PSV zo moeilijk maakte in het begin van 2016 - PSV miste op een haar na de kwartfinales van de Champions League - koopt een van de meest geliefde PSV'ers van de afgelopen jaren.

Waarom Arias zo goed was? Hij was voor veel buitenspelers en verdedigers moeilijk af te stoppen. Als hij de kans kreeg om over zijn tegenstander heen te komen, ging er steevast een schep kolen bij het toch al in overvloed aanwezige innerlijke vuur. De drang naar voren zat er altijd in, met in eerste instantie nog wisselende resultaten. Soms zelfs in een en hetzelfde duel. Kijk bijvoorbeeld eens de wedstrijd terug van PSV bij Go Ahead Eagles in het begin van 2014 (2-3 winst, red.). Bij de 1-0 van de tegenstander stond Arias te ver voor de bal, na een loopactie naar voren. Bij de 2-3 in de laatste minuut van het duel stoomde Arias uitstekend op en liet hij alles staan, om daarna Bryan Ruiz perfect te bedienen voor de winnende goal.

Volwassen

De Zuid-Amerikaan verdedigde in de eerste jaren nogal eens te wild en toonde soms onnodig veel temperament, maar ontwikkelde zich gaandeweg tot een volwassen en als het nodig was ook meedogenloze back. Met name afgelopen seizoen was hij op alle fronten van enorme waarde voor PSV. Aanvallend, verdedigend en buiten het veld ontpopte de Colombiaan zich tot een van de leiders. Mede ingegeven door een gesprek met ex-coach Phillip Cocu, die in een interview met AD-collega Maarten Wijffels aangaf Arias bewust te hebben gemaakt van zijn rol na het vertrek van de ervaren rotten Andrés Guardado en Héctor Moreno. Cocu verwachtte onder meer van hem dat hij de groep Zuid-Amerikanen bij PSV op sleeptouw zou nemen en Arias vervulde die rol goed.

Oogst

De vorige trainer van PSV kreeg een aantal spelers die een keer uit de band sprongen snel in het gareel, zonder al te veel gekrakeel. Dat Arias ooit te laat terugkwam van vakantie werd door Cocu niet afgedaan als een schoonheidsfoutje, maar was voor hem ook geen reden om direct naar zware sancties te grijpen. Onder Cocu werd de rechtsback beter en beter en met drie landstitels in vijf jaar neemt ook hij met een rijke oogst afscheid. Hoewel Denzel Dumfries goed gestart is bij PSV, gaat de club de Colombiaanse WK-ganger missen. Het bekeken bijtertje was populair onder de achterban en was een speler die bijna altijd het goede signaal afgaf. Dumfries heeft ogenschijnlijk heel veel in huis, maar moet het nog een paar seizoenen allemaal bewijzen.

Zaterdag zwaaide Arias PSV uit met warme woorden. Hij gaat weg door een brede voordeur. Aan een prima match kwam door een bod van meer dan 11 miljoen euro een onvermijdelijk einde. De verdediger was toe aan de stap hogerop en PSV wilde oneerbiedig gezegd nog geld van hem maken voor zijn contract (in juni 2019, red.) zou aflopen. Sinds het Bosman-arrest werkt het nu eenmaal zo en met 11,5 miljoen euro en een paar bonussen gaat hij voor een veelvoud van zijn aankoopprijs weg.