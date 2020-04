Overleg over salariskortingen in het betaald voetbal gaat van start

Directeur Serge Rossmeisl van de FBO zegt dat het betaald voetbal de gevolgen van de corona-crisis zo goed mogelijk in kaart probeert te brengen en dat daarbij financiële maatregelen noodzakelijk kunnen zijn. ,,Daarbij kun je niet bij voorbaat zeggen dat een hele groep wordt ontzien”, zegt hij. ,,Iedereen heeft last van deze crisis en we gaan deze waarschijnlijk ook bijna allemaal voelen. Wel is het denk ik logisch dat de pijn voor de laagste salarissen in de branche niet het grootst is.”