Pablo Rosario ‘heel blij’ na eerste eredivisiegoal: ‘Ik weet wat ik goed doe en wat ik beter kan doen’

VIDEOPablo Rosario kreeg de afgelopen periode nogal wat kritiek te verwerken, maar liet tegen FC Groningen (3-1 winst) in positieve zin van zich horen met zijn eerste eredivisiegoal. ,,De kritiek was terecht. Ik werk hard om zo snel mogelijk weer veel goede wedstrijden te spelen”, stelde Rosario.

De middenvelder, die bij afwezigheid van Ibrahim Afellay de aanvoerdersband draagt, gaat kortom volwassen met de kritiek om. Hij is zelf de eerste die in de spiegel kijkt. Of hij opgelucht was na de goal tegen Groningen? ,,Nee, dat niet nee. Ik ben wel naar doelpunten op zoek, wil belangrijk zijn voor de ploeg. Dit was een goede opstap naar de overwinning”, zei hij. En over de kritiek die hij dit seizoen kreeg, nadat hij vorig seizoen juist nog werd bejubeld: ,,Je weet dat er een fase gaat komen dat het minder gaat. Dan moet je eerlijk tegenover jezelf en iedereen zijn. Voor mij is het vertrouwen van de club heel belangrijk. Uiteindelijk komt kwaliteit bovendrijven.”

Een volwassen reactie van de nog altijd pas 22-jarige Rosario, die ingetogen juichte nadat hij de bal in de hoek plaatste. Vorig seizoen, toen hij tegen Inter in de Champions League scoorde, was hij enthousiaster. Toch zat er niets achter zijn juichen. ,,Op dat moment koos ik daarvoor, ik ben heel blij met mijn doelpunt. Vooral omdat het een opstap naar de overwinning op FC Groningen was. Dat ik dan zelf van de nul af ben, is mooi meegenomen.”

Geloof

En ondertussen blijft hij hard werken om zichzelf te verbeteren, benadrukte Rosario in de catacomben van het Philips Stadion. Hij kan goed met zijn familie praten en bekijkt beelden met trainers. ,,Ik weet wat ik goed doe en wat ik beter kan doen. Er is geen reden om met mijn koppie naar beneden te lopen. Je moet in jezelf geloven.”