'Papa' Daniel Schwaab leert elke dag bij: 'Heerlijk'

Wie in het leven van A naar B wil, moet eerst A zonder kleerscheuren verlaten om B met een goed gevoel te bereiken. Het is een even simpele als veelzeggende huis-, tuin- en keukenwijsheid van verdediger Daniel Schwaab. A staat in dit geval voor ADO en B voor Barcelona. ,,Ik snap best dat alle interviewers ernaar vragen, maar wij gaan zaterdag eerst naar ADO en daar is onze aandacht volledig op gericht", zegt de 30-jarige Duitser vriendelijk maar gedecideerd. ,,Over de wedstrijd tegen Barcelona praten we dus nog niet."