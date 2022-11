Peesjevee-podcast: Gakpo laat PSV in slaapstand toch genieten

INTERVIEW Ruud van Nistel­rooij wil dat PSV nu doorpakt: ‘We zien wat het allemaal losmaakt bij onze supporters’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij wil dat zijn team in de thuiswedstrijd tegen AZ van zaterdagavond de lijn van de afgelopen weken doortrekt. ,,Het was rustig deze week, alleen de ontvangst na de wedstrijd tegen Ajax was niet rustig”, zei de trainer met een lach. Hij vond dat mooi, hoe de supporters van PSV meeleefden. ,,We zien wat het allemaal bij ze losmaakt.”

11 november