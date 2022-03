Peesjevee-podcast: ‘Joey Veerman hoeft toch niet in piepschuim op de bank te gaan liggen voor een wedstrijd?’

Heet avondje in Tel Aviv smaakt naar meer voor gretige PSV’er: ‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt’

Nog nooit maakte Jordan Teze (22) met PSV zo'n heet Europees avondje mee als donderdag in Tel Aviv. In de Israëlische hectiek, waarin zelfs nog een afkoelingsperiode nodig was, hield hij zich als centrale verdediger prima staande. ,,Het was heel mooi om te beleven, dit smaakt naar meer.”

25 februari