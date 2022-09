Peesjevee-podcast: ‘PSV heeft op elke positie de beste mensen nodig en de directie mag je afrekenen op de selectie’

Tijdens de Peesjevee-podcast van deze week wordt volop gediscussieerd over het verlies van PSV tijdens het afgelopen weekend. In de uitwedstrijd bij FC Twente ging de ploeg door de ondergrens, vonden PSV-supporter Mascha Prins, journalist Paul Post en PSV-watcher Rik Elfrink van het ED.

Het trio neemt ook de slotfase op de transfermarkt door, waarbij Elfrink kritisch is op de directie. ,,Maar het is wat kortzichtig om het op een man te fixeren. De raad van commissarissen is ook invloedrijk bij PSV en bijvoorbeeld voorzitter Robert van der Wallen kijkt volle bak mee. Die baalt net zo hard als elke supporter zaterdag dat die wedstrijd verloren is gegaan.”

Post stipt aan dat Van der Wallen de Jumbo-ploeg in het wielrennen ook naar ongekende hoogte heeft gestuwd. ,,Het lukte maar niet om in die Tour de France te presteren en nu is dat wel gelukt.” Prins stipt aan dat Van der Wallen zich vorig jaar al roerde bij PSV, maar ziet ook dat er gezaaid wordt en dat de oogst afwachten blijft. ,,En Cody Gakpo naar Ajax? Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren”, zegt zij. ,,Anders was de achterban echt wel in opstand gekomen.”

Best denkbare persoon aan boord

Elfrink geeft aan dat PSV altijd het streven moet hebben om op elke positie de best denkbare persoon aan boord te hebben, zowel binnen als buiten het veld.

,,Maar alles moet in het teken staan van nummer één worden en zijn op het veld. Daar moet PSV zich druk om maken. Dat betekent niet dat je andere dingen zoals PSV Media of zo niet goed moet doen, maar alles moet in hoofdzaak altijd draaien om nummer één zijn op het veld. Alleen dan kom je verder als club. De directie mag je straks ook afrekenen op de huidige selectie die er staat.”

