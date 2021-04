Peesjevee-podcast | ‘PSV hoopt dat iedereen dit seizoen minstens één keer naar het stadion kan’

Janssen schetst in de podcast de 1.5 meter-situatie, die eerder dit seizoen gold in de thuiswedstrijd van PSV tegen FC Emmen. Als die regels gaan gelden, zou dat kunnen betekenen dat er in de laatste twee thuisduels van de club nóg eens 8.000 én 8.000 mensen naar PSV kunnen. PSV speelt op 2 mei in het eigen Philips Stadion tegen sc Heerenveen en op 13 mei tegen PEC Zwolle.

Daarnaast mogen er op 24 april in het thuisduel met FC Groningen 4.000 mensen bij zijn. ,,Dat betekent dat misschien iedereen toch één keer naar PSV kan in dit seizoen”, hoopt Janssen. De mensen die eerder naar PSV-FC Emmen zijn geweest (dat zijn er 6.500), kunnen normaal gesproken niet naar PSV-FC Groningen. PSV heeft ongeveer 26.000 seizoenkaarthouders.

Samenleving open

Janssen legt het allemaal uit in de podcast, waar het viertal bijvoorbeeld ook nog spreekt over de goal en reactie van Mohamed Ihattaren.

Eerder zei voorzitter Harrie Timmermans van Supportersvereniging PSV dat hij het voorstelbaar vindt dat PSV eerst inventariseert of er mensen zijn die in de huidige corona-situatie wel of niet willen gaan. ,,Er zijn in ieder geval heel positieve ontwikkelingen en het is goed dat we op een veilige manier kijken hoe de samenleving weer open kan”, vindt Timmermans.