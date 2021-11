Peesjevee-podcast: ‘PSV is te vaak lek, maar de schade is nog altijd beperkt’

PSV betreurt ophef over mogelijk nieuw boek over clubicoon Willy van der Kuijlen

PSV is ontstemd en teleurgesteld dat commotie is ontstaan over een mogelijk nieuw boek over de eerder dit jaar overleden clubicoon Willy van der Kuijlen. In een column van journalist Henk Mees in het Brabants Dagblad wordt aangegeven dat de clubleiding van PSV een nieuw boek ‘niet nodig en noodzakelijk’ vindt. Dat is schriftelijk gemeld aan de leiding van uitgeverij Kick, die de Eindhovense club benaderd had om hiervoor samen op te trekken.

23 oktober