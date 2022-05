Peesjevee-podcast | 'PSV zou bij een middenveld met Veerman en Timber de ervaring van Götze goed kunnen gebruiken’

In de Peesjevee-podcast van deze week hebben PSV-watcher Rik Elfrink (ED) en sportverslaggever Guus Peters (De Volkskrant) genoeg te bespreken over PSV. De wedstrijd met Willem II, buitenspel of niet? Blessureprobleem? Blijven Götze en Gakpo? Nieuwe spelers? En natuurlijk: de titelstrijd.

Allereerst richten Elfrink en Peters zich op het laatste nieuws in de meest recente aflevering van de Peesjevee-podcast. PSV zou namelijk geïnteresseerd zijn in Quinten Timber, een middenvelder van FC Utrecht. ,,Er kan een gat gaan vallen op het middenveld als en Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez zouden vertrekken bij PSV. Timber is een gegadigde om dat gat op te vullen", aldus Elfrink.

Götze

Het duo ziet zo een eventueel middenveld met Timber, Joey Veerman en Mario Götze wel voor zich. ,,Van Nistelrooij speelt waarschijnlijk met één verdedigende middenvelder", vervolgt Elfrink. ,,PSV wil Götze graag behouden voor komend seizoen, hij zou -buiten z'n voetbalkwaliteiten- ook zeker qua ervaring een toegevoegde waarde zijn. Ik denk alleen wel dat het een serieuze optie is dat hij na dit seizoen vertrekt.”

Peters heeft de cijfers er weer bijgepakt en is tot de conclusie gekomen dat PSV het dit seizoen niet tegen de kleintjes heeft laten liggen. ,,71 punten van de mogelijke 78 tegen alle clubs buiten Ajax, Feyenoord en AZ om. Dat is zes punten meer dan Ajax in diezelfde wedstrijd.” Elfrink: ,,Maar daar stip je ook direct het probleem van dit seizoen aan. PSV heeft thuis verloren van Ajax, Feyenoord en AZ. Dat kan gewoon niet.”

Titelstrijd

Dan wordt er ook nog even vooruitgeblikt op komend weekend, wanneer PSV naar De Kuip afreist voor de topper met Feyenoord, terwijl Ajax op bezoek gaat bij AZ. ,,Als Ajax punten verspeelt en PSV wint, dan wordt het nog heel spannend. Maar, en dat willen de meeste PSV-fans logischerwijs niet horen, Ajax kan dit weekend ook al kampioen zijn als ze zelf winnen en PSV er niet in slaagt om een punt of meer te pakken bij Feyenoord.”

Verder bespreekt het duo nog mogelijke spelers voor komend seizoen. Hoe gaat PSV de spitspositie bijvoorbeeld invullen? Luister hieronder de gehele podcast. Vaste tafelgenote Mascha Prins is wegens ziekte een weekje afwezig.

