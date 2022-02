Peesjevee-podcast: ‘Veerman-Sangaré kan een goed duo bij PSV worden’

Gakpo is uitgespro­ken over ‘oneerlijk’ doelpunt in topper: ‘Heb het gevoel dat Ajax bevoor­deeld is’

Of het nu trainer Roger Schmidt, aanvoerder Marco van Ginkel of vice-aanvoerder Cody Gakpo was: ze voelden zich allemaal bestolen na de 1-2 nederlaag tegen Ajax. Voor Gakpo was het kraakhelder, de treffer van Noussair Mazraoui had nooit mogen tellen. ,,Iedereen ziet dat die bal over de lijn is.”

23 januari