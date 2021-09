Peter Fossen gaat voor nieuwe uitdaging na PSV: ‘Gevoel dat ik nog niet klaar ben’

Een van de vertrouwde gezichten in de directiekamers bij PSV verlaat binnenkort de club. De 59-jarige Peter Fossen groeide de afgelopen decennia in Eindhoven uit tot een van de meest machtige mannen in de voetballerij. Hij vindt het tijd om iets anders te gaan doen en lichtte dat woensdag toe. ,,Om privé-redenen stop ik”, zegt de in Den Haag geboren Nuenenaar, die PSV bijvoorbeeld bij de arbitrage-commissie vertegenwoordigde en in een UEFA-commissie zit die de beloning in de Europese clubtoernooien mede bepaalt.

Open voor iets nieuws

Fossen is jurist en vaak geroemd om zijn vermogen om complexe situaties vlot te trekken. Achter de schermen was hij bij PSV een bepalende directeur, die bijvoorbeeld bij grote transferdeals een belangrijke rol had. Na een korte break hoopt Fossen in de toekomst nog een keer elders aan de slag te gaan. ,,Het is nog heel vers allemaal en PSV blijft voor altijd een prachtig deel van mijn leven”, zegt hij. ,,Ik ben ongelooflijk trots op wat we samen allemaal hebben bereikt in Eindhoven, een geweldig voetbalbolwerk. Tegelijkertijd heb ik nog niet het gevoel dat ik helemaal klaar ben. Mijn cv heb ik vooral in de voetballerij opgebouwd, dus we gaan zien wat er komt. Ik sta zeker nog open voor iets nieuws.”