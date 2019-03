Peter Hoekstra: ‘Ajax werkt als een rode lap voor PSV’

In aanloop naar Ajax - PSV van zondag spreekt het ED met vijf oud-PSV’ers over hun meest memorabele topper. Deel 4: Peter Hoekstra stapte in de winter van 1996 over van PSV naar Ajax en scoorde drie maanden later de 1-1.

De in Assen geboren Peter Hoekstra (45) had een buitengewoon gave techniek. Een blonde jongen met een ingevallen gezicht viel de scouts van PSV eind jaren tachtig op. Hij kwam terecht in het jeugdinternaat van de club en leek een grote voetbaltoekomst tegemoet te gaan, maar door blessures miste hij heel erg veel. In de winterstop van seizoen 1995-1996 maakte Hoekstra de delicate stap van PSV naar Ajax.

Wat is Ajax-PSV voor wedstrijd in jouw ogen?

Ik heb negen jaar bij PSV gezeten en ging naar Ajax. Dan merk je nog beter hoe de rivaliteit werkelijk is. Ineens gaan grote mensen rare dingen roepen of doen, kennelijk hoort dat erbij. Zolang het binnen de perken blijft, is het wel prima. Gelukkig kan ik nu weer gewoon bij PSV komen en is het ook altijd gezellig. Destijds had je nog geen sociale media, dat scheelde enigszins, haha.”

Wat is jouw meest memorabele wedstrijd tussen Ajax en PSV?

Drie maanden na mijn overstap stond ik met Ajax in het Philips Stadion en maakte ik de 1-1, wat ook de eindstand werd. Dat was niet helemaal hoe het publiek zich het had voorgesteld, zal ik maar zeggen. Wat werd er gefloten. Tja. Ik kon in de winterstop een mooie stap maken. Ajax was net de beste club van de wereld geworden en bood me een kans op de linkerflank voorin. Dat de ploeg als een rode lap op PSV werkt, heb ik wel gemerkt.”

Wat zijn nu de verschillen tussen Ajax en PSV?

,,Ajax vind ik een frivoler team. Een aantal spelers heeft wat meer potentie om nog een eind door te groeien, denk ik. PSV vind ik iets degelijker. Ook daar komen nu een paar talenten uit de opleiding door. Het is mooi dat ze van Mark van Bommel kansen krijgen.”