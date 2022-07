Phillipp Mwene leerde de fysio's van PSV de afgelopen maanden iets te goed kennen: ‘Ik wil ze allemaal bedanken’

Mwene was in februari een twijfelgeval voor het duel met Maccabi Tel-Aviv en is nu pas terug bij de ploeg. Al die tijd moest hij een knieblessure zien te overwinnen. Eindelijk is dat gelukt. ,,Ik heb heel veel uren in de fitnesszaal gewerkt en met fysiotherapeuten aan de slag gegaan. Het was een moeilijke tijd, ook omdat ik steeds niet wist hoe lang dit zou duren. Maar ik ben terug en dat voelt heel goed.” Hier heeft hij dan van gedroomd toch? ,,Ja, zeker. Dit is heel mooi.”