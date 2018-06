PSV-aanvaller Hirving Lozano schroeft zijn marktwaarde nog verder op

Lozano ondertekende in juni 2017 een 6-jarige contract bij PSV. De Mexicaan was in zijn eerste seizoen succesvol en scoorde 17 keer in de eredivisie. Meest in het oog sprong zijn prestatie in een vriendschappelijk interland met België, waarin hij twee keer scoorde. Zondag liet Lozano ook op het WK zien op het allerhoogste niveau te kunnen schitteren. Na een goed uitgespeelde counter liet hij de Duitse verdediging kansloos, na een fraaie kapbeweging en een droge knal in de korte hoek.