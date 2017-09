PSV al jarenlang verstoken van overwinning in Heerenveen

In het seizoen 2011-2012 nam PSV op bezoek bij de Friezen voor het laatst de volle buit mee naar Eindhoven. In de laatste wedstrijd voor de winterstop zorgden Ola Toivonen (2x), Georginio Wijnaldum (2x) en Tim Matavz destijds voor een afgetekende overwinning (1-5). De huidige serie van zes wedstrijden is de langstlopende reeks van PSV zonder zege op bezoek bij welke eredivisieclub dan ook. De laatste keer dat PSV de nul hield in Heerenveen dateert zelfs van 2006 (0-0).

Volledig scherm De PSV-spelers vieren feest na de 1-5 zege op sc Heerenveen in 2011. © PICS UNITED

Daartegenover staat dat PSV kracht kan putten uit de goede seizoenstart. De eerste drie wedstrijden eindigden stuk voor stuk in een overwinning. Goudhaantje Hirving Lozano kwam in elk van die duels bovendien tot scoren. Lukt de Mexicaan dat zondag weer, dan is hij de eerste speler die vanaf zijn eredivisiedebuut in vier opeenvolgende duels het net weet te vinden sinds Patrick Kluivert in 1994-1995 namens Ajax.

Uitcomplex weggevaagd

Van de laatste 31 uitwedstrijden in de eredivisie verloor PSV er slechts één. Dat was vorig seizoen op 26 februari in de Kuip, op bezoek bij titelhouder Feyenoord (2-1). Sindsdien leed PSV überhaupt geen nederlaag meer in de vaderlandse competitie. Toch is het oppassen geblazen in uitwedstrijden: van de laatste tien duels op vreemde bodem won de ploeg van coach Phillip Cocu er maar vijf. In negen van die wedstrijden kreeg PSV minimaal één treffer om de oren.