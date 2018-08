PSV begint eredivisie met favoriete tegenstander: 22 overwinningen op rij

Met de papier best denkbare wedstrijd start PSV zaterdag aan de competitie. Al 22 keer op rij won de club in het Philips Stadion in een eredivisieduel van FC Utrecht en tegen geen enkele Nederlandse club staat, uit noch thuis, zo’n lange serie. Waar PSV tegen bijvoorbeeld FC Groningen en sc Heerenveen punten bij de vleet laat liggen, blijkt FC Utrecht opmerkelijk genoeg zelden een struikelblok.

Trainer Mark van Bommel kan vermoedelijk putten uit een nagenoeg fitte selectie. Volgende week zit PSV nog een keer in het ritme van bijna het complete vorige seizoen, waarbij het meestentijds maar een keer per week in actie kwam. Daarna volgt de start van het Europese programma, waarbij tot de winterstop een midweeks duel bijna regel is.

Afgelopen week was er even opwinding omdat Hirving Lozano uitviel bij de training en geblesseerd leek geraakt aan zijn enkel, maar zijn klachten zijn vermoedelijk niet ernstig. De vraag is wel of hij kan starten tegen FC Utrecht, nu Lozano pas een paar weken in Nederland is. Afgaand op de eerste signalen uit de boezem van de club lijkt er niet al te veel aan de hand met de Mexicaan.

Afwachten

Afgelopen week wilde Van Bommel de topscorer van vorig seizoen nog niet belasten met een basisplek, omdat hij na het WK een pauze kreeg en maar kort in training was. Als Lozano vandaag de groepstraining doorstaat, zou daar morgen verandering in kunnen komen. Zo niet, dan krijgt Donyell Malen mogelijk weer speeltijd. Het is ook afwachten of Bart Ramselaar tegen zijn oude ploeg een kans krijgt. Hij moest de afgelopen duels wijken voor Pablo Rosario, hoewel Ramselaar in de voorbereiding ook even lichte fysieke klachten had.

Tegen Feyenoord had PSV vorige week problemen om de voorste spelers in stelling te brengen en viel het elftal soms een beetje in twee delen uiteen, met zes meer verdedigend ingestelde en vier offensieve spelers. De backs kwamen zeker in de eerste helft wel regelmatig op, maar daarbij waren de voortzettingen niet altijd zorgvuldig. De kans is groot dat tegenstanders de ploeg in deze samenstelling, met twee stroken van vijf spelers voor elkaar als uitgangspunt, proberen van de goal af te houden.