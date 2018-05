PSV bekijkt duel van Liverpool met bijzondere belangstelling

PSV en de UEFA Cup-zege van 9 mei 1978

9 mei Het is vandaag precies 40 jaar geleden dat PSV de eerste Europese prijs uit zijn historie pakte. Dankzij een 3-0 thuiszege op Bastia pakten de Eindhovenaren in 1978 de UEFA Cup. Nadat het heenduel in Frankrijk in 0-0 eindigde zorgden doelpunten van Willy van de Kerkhof, Gerrie Deijkers en Willy van der Kuijlen voor feest in het Philips Stadion.