PSV bekijkt mogelijkheden voor oefentrip naar Mexico na het seizoen

In de winterstop wil de club naar Qatar en na afloop van het huidige seizoen is er wellicht een kans om de band met het land verder te verstevigen. De populariteit van PSV is sinds de komst van Hirving Lozano naar Eindhoven enorm gestegen. Daarvoor was er door de aanwezigheid van bijvoorbeeld Andrés Guardado, Hector Moreno en Carlos Salcido in het land ook al veel belangstelling voor PSV.