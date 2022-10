PSV beleeft nu weer de prettige kant van een harmonica-periode én heeft een spits gevonden

PSV kan na een zorgeloze avond in Zwitserland weer vooruit, al is het lijntje tussen juichen en jammeren bij de ploeg nog te vaak flinterdun. De teleurstelling in de Champions League van augustus is niet meer uit te wissen, maar het team heeft ondanks een paar uitglijders nog voldoende perspectief in wat tot nu toe een harmonica-seizoen is. Ups en downs wisselen elkaar daarin wel erg makkelijk af.