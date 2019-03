PSV beleeft topweekend na eigen zege en zeperd voor Ajax

PSV’ers Gakpo en Teze debuteren in selectie Jong Oranje, Ihattaren naar Oranje onder 19

15 maart Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje heeft PSV’ers Cody Gakpo en Jordan Teze opgenomen in de definitieve selectie voor de oefenduels met de VS (24 maart) en Egypte (26 maart). Het is de eerste keer dat het duo is opgeroepen voor Jong Oranje.