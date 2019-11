PSV-belofte Mohamed Ihattaren kiest voor een toekomst bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman liet in een eerste reactie weten heel blij te zijn dat Ihattaren zijn keuze heeft gemaakt en heeft niet te veel druk op hem willen uitoefenen. ,,We hebben er vanuit de KNVB alles aan gedaan. Meerdere gesprekken gevoerd met Mo en zijn familie en ook telefonisch heb ik hem regelmatig gesproken. De rol van PSV, en met name van John de Jong en Mark van Bommel, was daarbij heel belangrijk”, zo laat de keuzeheer van het Nederlands elftal weten.

Ihattaren ging door een moeilijke fase vanwege het recente overlijden van zijn vader, maar. Op het veld is hij op 17-jarige leeftijd al een van de belangrijkste krachten van PSV. ,,Behalve met mijn familie en de KNVB, heb ik ook veel met de trainer (Mark van Bommel - red.) gesproken, hij heeft ook aardig wat ervaring bij het Nederlands elftal. Daarnaast heb ik met mijn teamgenoten overlegd, zij zitten al bij Oranje en vertelden me hoe het is om bij het Nederlands elftal te voetballen. Dat neem je allemaal mee in je besluit. Het was een goed laatste gesprek en voor mijn moeder voelde het ook goed. Nu kan ik me weer focussen en belangrijk zijn voor de club.”