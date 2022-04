PSV benoemt Heurelho Gomes per direct tot clubambassadeur

Madueke proeft volop vertrouwen na bijzondere terugkeer in Engeland: ‘Dit voelt gewoon goed’

Hij is de laatste niet altijd zeker van een basisplaats, maar in zijn thuisland mocht Noni Madueke (20) het donderdag weer eens laten zien. Hij kon het verschil niet maken, zoals PSV het aanvallend toch al lastig had tegen Leicester City: 0-0. ,,Ik denk dat ik de bal wat vaker had kunnen hebben.”

8 april