PSV bij bookmakers licht favoriet in de Kuip, goal van De Jong of Lozano verwacht

LIVE | Kan PSV winstreeks in de Kuip tegen Feyenoord voortzet­ten?

11:30 • PSV kan in de Kuip de veertiende wedstrijd op rij winnen in de eredivisie • PSV verloor in de competitie van geen enkele ploeg zo vaak als van Feyenoord • Tijdens de vorige eredivisiejaargang boekte PSV twee zeges op de Rotterdammers