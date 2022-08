PSV blijft leven in een realistische Europese droom en moet de boel komende week zien op te lappen

LOTING Als PSV van AS Monaco wint, is een Schotse of Belgische tegenstan­der de laatste horde naar de Champions League

Terwijl PSV eerst nog moet voetballen in de derde voorrondes van de Champions League, heeft de UEFA dinsdagmiddag al geloot voor de play-offs van het belangrijkste toernooi van de voetbalbond. Als PSV erin zou slagen om van AS Monaco over twee duels te winnen, speelt de ploeg tegen de winnaar van het duel tussen Rangers FC en Union Sint-Gillis.

2 augustus