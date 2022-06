PSV contacteert oud-spelers Hutchinson en Beasley om de club in Noord-Amerika te helpen

SAMENWERKINGPSV heeft opnieuw meerdere oud-spelers benaderd om de club internationaal te helpen om sportieve kansen te benutten en beter te positioneren. Het gaat onder anderen om Atiba Hutchinson en DaMarcus Beasley, een voormalig middenvelder en aanvaller die allebei meerdere jaren in Eindhoven actief waren. Ook oud-verdediger Marcelo is benaderd door PSV.

Beasley is inmiddels gestopt en is op 40-jarige leeftijd nog altijd een van de bekendste Amerikaanse spelers aller tijden. Hij speelde 126 interlands voor zijn land. Tijdens zijn carrière werd hij twee keer landskampioen met PSV, in 2005 en 2006.

Hutchinson

Hutchinson (39) wil later dit jaar met Canada naar het WK en wordt in februari veertig. Hij vertrok in 2013 bij PSV en ging naar Besiktas waar hij vorig seizoen nog een gewaardeerde kracht was, al eindigden de Turken op een teleurstellende zesde plek. Hutchinson wil dus nog door als speler en kan zijn aflopende contract bij Besiktas verlengen, zo meldden meerdere Turkse media deze week. PSV heeft eerder ook al Heurelho Gomes en Carlos Salcido als ambassadeur benoemd om in respectievelijk Brazilië en Mexico kansen te kunnen grijpen, als deze zich voordoen.

Austin FC

In een externe presentatiegids van PSV staat dat Hutchinson en Beasley al zijn gecontracteerd als PSV-ambassadeurs. Dat blijkt volgens de club zelf wat voorbarig. Er is kennelijk een ‘r’ te veel geplaatst, want ze zijn op dit moment alleen nog gecontacteerd, zo licht een clubofficial toe. Daarnaast wordt in het stuk gerept over een door PSV al opgestarte samenwerking met Chivas (in Mexico), Cruzeiro (Brazilië) en Austin FC (Verenigde Staten.). Namens PSV zijn hierbij onder anderen Ernest Faber (hoofd opleidingen) en voormalig Vitesse-directeur Joost de Wit betrokken. De Wit werkt tegenwoordig voor PSV om de club internationaal beter te positioneren.