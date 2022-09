PSV dankzij fraaie goal Hoever met remise lang weekend in, groot talent maakt rentree

PSV moet Feyenoord van het lijf zien te houden en ziet rol voor Til

Guus Til kwam deze zomer over naar PSV als een van de sterspelers van Feyenoord en het is goed denkbaar dat hij zondag in de topper tussen PSV en de Rotterdammers niet begint. Toch is trainer Ruud van Nistelrooij tevreden over hem.

